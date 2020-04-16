"Просил родить сына за миллион долларов": резонансное заявление Даши Астафьевой
По словам певицы, ей регулярно предлагают заняться сексом за деньги
Украинская актриса и певица Даша Астафьева, которая ранее обнажилась перед объективом Сони Плакидюк, в прямом эфире в Instagram с артисткой Олей Поляковой сделала несколько резонансных заявлений. Звезда призналась, что однажды ей предложили миллион долларов, чтобы она родила ребенка – "обязательно мальчика". Кроме этого, по словам певицы, ей регулярно предлагают заняться сексом за деньги. Астафьева даже озвучила конкретные цифры.
"Мне так много раз это предлагали. Ни разу не согласилась. Боялась, что это съемки как-то передачи, где разводят звезд. В последний раз Юрию Никитину (продюсер певицы – Ред.) предлагали 1,5 миллиона долларов. – Называйте два, – сказала я", – говорит Даша.
Звезда также рассказала о роскошных подарках от обеспеченных поклонников.
"В прошлом году было последнее предложение – самое смешное. Мне предложили стать содержанкой – готовы были платить 600 тысяч долларов каждый месяц. Я говорю: "Подождите, а что я должна делать?". Это ведь реально конкретные деньги. Неужели вам нужен только секс? Меня это как-то смутило. До сих пор считаю, что это все передачи, где разводят", – призналась артистка.
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Напомним, что ранее Даша Астафьева позировала полуобнаженной среди ледников.
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