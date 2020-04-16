"Просил родить сына за миллион долларов": резонансное заявление Даши Астафьевой

По словам певицы, ей регулярно предлагают заняться сексом за деньги

Украинская актриса и певица Даша Астафьева, которая ранее обнажилась перед объективом Сони Плакидюк, в прямом эфире в Instagram с артисткой Олей Поляковой сделала несколько резонансных заявлений. Звезда призналась, что однажды ей предложили миллион долларов, чтобы она родила ребенка – "обязательно мальчика". Кроме этого, по словам певицы, ей регулярно предлагают заняться сексом за деньги. Астафьева даже озвучила конкретные цифры.

Певица Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

"Мне так много раз это предлагали. Ни разу не согласилась. Боялась, что это съемки как-то передачи, где разводят звезд. В последний раз Юрию Никитину (продюсер певицы – Ред.) предлагали 1,5 миллиона долларов. – Называйте два, – сказала я", – говорит Даша.

INSTAGRAM

Звезда также рассказала о роскошных подарках от обеспеченных поклонников.

"В прошлом году было последнее предложение – самое смешное. Мне предложили стать содержанкой – готовы были платить 600 тысяч долларов каждый месяц. Я говорю: "Подождите, а что я должна делать?". Это ведь реально конкретные деньги. Неужели вам нужен только секс? Меня это как-то смутило. До сих пор считаю, что это все передачи, где разводят", – призналась артистка.

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Напомним, что ранее Даша Астафьева позировала полуобнаженной среди ледников.

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