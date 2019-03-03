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"Прости, мам": дочь Веры Брежневой удивила сеть неожиданным поступком

Девушка решила кардинально сменить прическу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Соня Киперман Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
Соня Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Старшая дочь Веры Брежневой 17-летняя Соня активно публикует фото в соцсетях. Девушка охотно делится снимками с пляжа, светских мероприятий, селфи с мамой и другими яркими кадрами. Все привыкли видеть Соню блондинкой, поэтому ее часто сравнивают со звездной мамой. Но на этот раз ее подписчиков ждал сюрприз: девушка разместила в сети пару снимков в новом образе – теперь Соня стала шатенкой.

"Перемены…прости, мам", – подписала фото девушка.

Соня Киперман
Соня Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Подписчики Киперман уже успели оценить перемены в ее имидже: "Так неожиданно, но этот цвет волос идет вам больше", "В светлом цвете теряется, а в темном очень красиво", "Так лучше. Очень идет", "А, по-моему, так даже лучше", "Очень идет этот цвет волос!", "С этим цветом тебе шикарно. Не могу оторваться от фото", "Вам с этим цветом волос намного красивей".

Соня Киперман
Соня Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman

Похоже, что мама все-таки простит, ведь Вера Брежнева и сама не против поэкспериментировать. Недавно она удивила поклонников новым цветом волос. 

Ранее мы писали, что Вера Брежнева отметила 37-летие. Артистка опубликовала трогательное видео с Константином Меладзе.

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Источник: Сегодня
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