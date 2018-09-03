"Прости меня за все ошибки": муж Ани Лорак впервые показал семейное фото после скандала

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу впервые пошла в школу

Ани Лорак c семьей. Фото: instagram.com/anilorak_ani_fan

В конце июля этого года вокруг Ани Лорак разгорелся настоящий скандал. Ее супруга, Мурата Налчаджиоглу, якобы заметили в объятиях незнакомки в одном из клубов Киева. Позже выяснилось, кем именно оказалась девушка, с которой отдыхал Мурат. Известно, что девушка окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас активно занимается бизнесом, а именно – продажей одежды и обуви в Instagram. На странице девушки в Facebook можно увидеть фото из многочисленных путешествий и ночных клубов.

После нашумевшего скандала Ани Лорак на несколько дней "пропала" из соцсетей, где многотысячная армия поклонников всячески поддерживала ее. Певица никак не комментировала ситуацию.

На своей странице в Instagram Мурат впервые опубликовал фото с женой и дочерью Софией, которая в этом году пошла в первый класс: "Первый день школы, Спасибо БОГУ за этот день в моей жизни. Благослови, Господь, мою семью и всех детей в мире. Прости меня за все мои ошибки, Господи. Дай мне сил никогда не сдаваться", – написал Мурат.