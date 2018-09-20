"Прости тупых артистов": Киркоров и Басков извинились за скандальный клип

Филипп Киркоров признает, что мотив клипа "Ибица" похож на его трек "Цвет настроения синий"

Кадр из клипа Киркорова и Баскова

Знаменитые российские исполнители Филипп Киркоров и Николай Басков выпустили совместный клип под названием "Ибица", чем не на шутку взбудоражили сеть. После такого скандального видео они представили новый клип – извинение за предыдущий. Однако, он получился не менее скандальным.

Отметим, что ролик является пародией на недавний шокирующий клип Kanye West & Lil Pump I Love It.

Филипп Киркоров признает, что мотив клипа "Ибица" похож на его трек "Цвет настроения синий". Артист отметил, что наконец-то он сплагиатил самого себя.

Видеоролик меньше чем за день набрал больше 2,6 миллионов просмотров и вызвал еще больший шум, чем клип, за который извинились российские звезды.

Напомним, недавно российский певец Филипп Киркоров прокомментировал значение своих слов о творчестве украинской артистки Светланы Лободы.

Ранее мы писали, Филипп Киркоров рассказал о своих чувствах к Алле Пугачевой. Несмотря на то, что Примадонна уже много лет живет в браке с Максимом Галкиным, ее бывший супруг Филипп Киркоров до сих пор с нежностью вспоминает годы, проведенные вместе.