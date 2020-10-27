"Простите, Бога ради!": Адвокат Ефремова показал письмо актера к семье погибшего Захарова

Обращение было составлено не самим Ефремовым

Экс-адвокат Михаила Ефремова, который уже выбрал себе колонию, показал письмо, которое могли получить близкие погибшего в ДТП Сергея Захарова. Текст писал не Ефремов, но и к адресату обращение не попало.

"Проект письма" от имени Михаила Ефремова его защитник Андрей Алешкин опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны", – говорится в письме.

Фото: facebook.com/advokat.aleshkin

В тексте якобы Ефремов просит семью Захарова ходатайствовать за изменение его срока на условный. В обмен родственникам предлагалась помощь от актера.

Алешкин сообщил, что данное письмо, которое он обсуждал с защитником семьи Захаровых, Михаил Ефремов не увидел, так как переговоры были прерваны.

Смотрите в сюжете, как Михаила Ефремова выносят из зала суда:

Актера Михаила Ефремова выносят из зала суда

22 октября, в Москве прошло судебное заседание, где рассматривалась апелляция по делу Михаила Ефремова. Ранее актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП, но затем Мосгорсуд снизил артисту срок наказания до 7,5 лет колонии.

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