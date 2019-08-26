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"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

Скандальная украинская певица стала участницей нового сезона танцевального шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 01:07
Танці з зірками 2019: выступление MARUV
Танці з зірками 2019: выступление MARUV
Фото: instagram.com/tanci1plus1

Провокационная MARUV, которая поцеловалась с девушкой во время выступления, зажгла в первом эфире проекта "Танці з зірками 2019" в воскресенье, 25 августа, на телеканале "1+1". Номер украинской певицы шокировал зрителей и разжег пламя вражды между MARUV и Екатериной Кухар.

Почему отменили концерт MARUV в Одессе, смотрите в сюжете:

В новом сезоне "Танців з зірками" принимает участие MARUV, которая прославилась благодаря украинскому Нацотбору на Евровидение 2019. Партнером эпатажной артистки стал Евгений Дмитриенко, он же JAY.

Номер MARUV и Жени ведущая шоу Тина Кароль назвала самым провокационным, и оказалась права. Пара вышла на паркет в латексных костюмах и в обуви на высоких каблуках. Примечательно, что и Анна Корсун и Женя Дмитриенко без проблем справились с высокой платформой и показали зрелищный танец. В конце своего выступления MARUV и JAY завалились на стол жюри, чем вызвали недоумение и возмущение примы-балерины.

Так, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар сделала несколько замечаний MARUV, отметив, что ей хотелось бы увидеть "интеллигентную провокацию", намекнув на вызывающе поведение артистки. Она также сравнила певицу с героиней романа "Мадам Бовари" и вручила ей экземпляр произведения. На колкий жест судьи проекта MARUV ответила подарком в виде белых трусиков.

MARUV и JAY – "Танці з зірками 2019" – 25.08.19:

Отметим, что зрителям шоу "Танці з зірками" выступление горячей парочки пришлось по душе. "Это был настоящий Bang", "Это самый лучший танец за всю истории Танцев со звёздами", "Это просто бомба!", "Это слишком шикарно", – пишут пользователи сети.

Подробнее о том, как прошел первый выпуск шоу "Танці з зірками" читайте здесь.

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