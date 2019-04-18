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Просто душка! Джейсон Момоа кардинально сменил имидж

Звезда "Игры престолов" хотел привлечь внимание к вопросам загрязнения окружающей среды пластиком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Джейсон Момоа сбрил бороду
Джейсон Момоа сбрил бороду
Фото: instagram.com/prideofgypsies

Известный актер Джейсон Момоа, сыгравший кхала Дрого в сериале "Игра престолов", который признался в том, насколько сильно он переживал за Эмилию Кларк после операции, шокировал фанатов сменой имиджа. Впервые за семь лет Джейсон Момоа сбрил бороду.

Конечно же, артист сменил имидж не просто так, а чтобы привлечь внимание к вопросам загрязнения окружающей среды пластиком. 

"Прощай, Дрого, прощай, Аквамен! Я сбриваю этого зверя, потому что надо что-то менять. Изменения к лучшему ради моих детей, твоих детей, всего мира. Давайте внесем положительные изменения в здоровье нашей планеты. Давайте очистим наши океаны, нашу землю. Присоединяйтесь ко мне в этом. Давайте избавимся от пластика", – говорится в видео, где Момоа сбривает бороду и позирует уже без нее.

Поклонники Момоа поддержали его идею, а также признались, что без бороды звезда выглядит очень эффектно. "Мне нравится не только твоя идея, Джейсон, а и то, как ты выглядишь!", "RIP борода. 2012-2019 ", "Без бороды ты прекрасен", – написали фанаты под видеороликом.

Напомним, ранее Джейсон Момоа рассказал о стрессе, который ему пришлось пережить. Стоит отметить, что Джейсон Момоа был признан самым красивым мужчиной планеты.

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имидж борода Джейсон Момоа Аквамен
Источник: Сегодня
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