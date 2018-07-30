"Просто конфетка": Надя Дорофеева восхитила аппетитными формами

Певица опубликовала в соцсети соблазнительную фотографию

Надя Дорофеева. Фото: Instagram/nadyadarofeeva

Солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая снимается в кино, продемонстрировала идеальные ноги и подтянутые ягодицы. Артистка опубликовала фото на своей странице в Instagram, где она позирует в купальнике, который наполовину приоткрывает ягодицы. Отметим, что фото было сделано во Франции во время съемок совместного с MONATIK клипа на песню "Глубоко...".

"#явижуопасность", – подписала снимок Дорофеева.

Надя Дорофеева и MONATIK Фото: instagram/nadyadorofeeva

Поклонники Нади восхитились ее шикарной фигурой и похвалили артистку за прекрасную форму: "Просто конфетка", "Идеальная!", "Вы реально нереальные", "Sexy", "Какая эстетика", "Хороший орешек", "Вот это черешня)))", "Вау!!!Супер!!!", "Опасность это ты", "Фигура класс, надеюсь она для клипа так по улицам ходила", "Все побежали в качалку попу делать!:)", "Какая фигура!!!".

Напомним, ранее Надя Дорофеева уже делилась соблазнительными фото. Также Надя Дорофеева показала фигуру в стильном купальнике и новые тату.