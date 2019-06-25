Двойная жизнь: Памела Андерсон шокировала признанием об измене жениха

Голливудскую модель два года обманывал жених

Памела Андерсон Фото: instagram/pamelaandersonfrenchfan

Известная голливудская актриса и модель Памела Андерсон, которая собиралась выйти замуж в пятый раз, шокировала неожиданным признанием. Оказалось, что ее 33-летний возлюбленный — французский футболист марокканского происхождения Адиля Рами — изменил американской красотке.

О книге, которую написала Памела Андерсон, узнайте в этом видео:

В начале весны 51-летняя звезда Playboy снялась в чувственной фотосессии для журнала Intimately Magazine вместе со своим новым парнем. Тогда казалось, что звезда наконец-то обрела свое счастье. Но спустя два месяца Памела Андерсон шокировала поклонников неожиданной новостью. На своей странице в Instagram модель назвала его лгущим монстром, который обманывал ее в течение двух лет.

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"Это тяжело принять. Последние два с лишним года моей жизни были сплошной ложью. Меня обманывали, заставляли думать, что у нас большая любовь… Я подавлена тем, что выяснила за последние дни. Он жил двойной жизнью. Он обычно шутил насчет других игроков, у который есть девушки, которые живут по соседству с их женами. Он называл этих мужчин монстрами? Ну так это хуже. Он врал всем. Как это возможно — вот так контролировать сердца и умы двух женщин. Я уверена, что были и другие. Он просто монстр", – гневно написала Андерсон.

24 Июн 2019 в 11:45 PDT INSTAGRAM (@pamelaanderson)

Как именно модель узнала об измене, не уточняется. Отметим, что пара познакомилась два года назад в Монако.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон рассталась со своим возлюбленным спустя два месяца после того, как он сделал ей предложение.

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