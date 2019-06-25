Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Двойная жизнь: Памела Андерсон шокировала признанием об измене жениха

Голливудскую модель два года обманывал жених

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Памела Андерсон
Памела Андерсон
Фото: instagram/pamelaandersonfrenchfan

Известная голливудская актриса и модель Памела Андерсон, которая собиралась выйти замуж в пятый раз, шокировала неожиданным признанием. Оказалось, что ее 33-летний возлюбленный — французский футболист марокканского происхождения Адиля Рами — изменил американской красотке. 

О книге, которую написала Памела Андерсон, узнайте в этом видео: 

В начале весны 51-летняя звезда Playboy снялась в чувственной фотосессии для журнала Intimately Magazine вместе со своим новым парнем. Тогда казалось, что звезда наконец-то обрела свое счастье. Но спустя два месяца Памела Андерсон шокировала поклонников неожиданной новостью. На своей странице в Instagram модель назвала его лгущим монстром, который обманывал ее в течение двух лет.

Читайте также
Памела Андерсон вышла из клиники на костылях: фото

"Это тяжело принять. Последние два с лишним года моей жизни были сплошной ложью. Меня обманывали, заставляли думать, что у нас большая любовь… Я подавлена тем, что выяснила за последние дни. Он жил двойной жизнью. Он обычно шутил насчет других игроков, у который есть девушки, которые живут по соседству с их женами. Он называл этих мужчин монстрами? Ну так это хуже. Он врал всем. Как это возможно — вот так контролировать сердца и умы двух женщин. Я уверена, что были и другие. Он просто монстр", – гневно написала Андерсон.

INSTAGRAM (@pamelaanderson)

Как именно модель узнала об измене, не уточняется. Отметим, что пара познакомилась два года назад в Монако. 

Ранее мы писали, что Памела Андерсон рассталась со своим возлюбленным спустя два месяца после того, как он сделал ей предложение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Памела Андерсон критикует "Марсель" за выделение денег Собору Парижской Богоматери Памела Андерсон показала молодого жениха в чувственной фотосессии Белая королева: элегантный образ Памелы Андерсон на показе Chanel Ах, какая женщина: новый образ Памелы Андерсон
отношения модель измена Памела Андерсон
Реклама

Новости партнеров

Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»

Популярные статьи

Сегодня, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

Вчера, 15:04Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

Вчера, 12:59Fun

Забавное видео: медведь вломился в дом и уснул на шкафу

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

Вчера, 09:37Fun

Курьезное видео: украинец из-за упавшего смартфона застрял в люке вверх ногами

Вчера, 08:51Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Вчера, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Вчера, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

23 июняТехно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

23 июняFun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

23 июняПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

Новости партнеров

«Не могу выбрать между мужем и любовником»
«Не могу выбрать между мужем и любовником»
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня
14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным
Обезоруживающие фразы: как победить в споре
Обезоруживающие фразы: как победить в споре
Вчені назвали овоч, який знижує тиск
Вчені назвали овоч, який знижує тиск
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь