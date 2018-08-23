Просто обняла: Pink остановила выступление ради поклонницы

Девушка должна была прийти на концерт вместе с мамой, но больше месяца назад потеряла ее

Пинк. Фото: AFP

Американская певица Pink, которую ранее экстренно госпитализировали в Австралии перед концертом, на недавнем концерте остановила выступление, чтобы обнять 14-летнюю фанатку. Видео этого инцидента опубликовано на YouTube-канале Access.

Говорится, что девушка должна была прийти на концерт с мамой, но родного человека потеряла месяц назад. О своем горе она написала на плакате и пришла на концерт сама.

Плакат передали исполнительнице. Pink сразу же бросилась в зал к девушке, обняла ее и успокоила.

Напомним, украинский фэшн-фотограф и режиссер Саша Самсонова, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе, стала автором видео на новую песню певицы Pink Wild Hearts Can't Be Broken.

А вот главную роль в клипе Beautiful Trauma исполнил актер Ченнинг Татум. И не просто исполнил, актер примерил на себя розовое платье, позволил накрасить красной помадой губы, станцевать, а также связать двум красоткам в латексе. Сказать, что он был эффектным – это ничего не сказать.