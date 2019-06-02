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Просто огонь: DJ NANA перевоплотилась в Мэрилин Монро

Анастасия Кумейко снялась в соблазнительной фотосессии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:14
DJ NANA перевоплотилась в Мэрилин Монро
DJ NANA перевоплотилась в Мэрилин Монро
Фото: instagram.com/anastasia_domination

Экс-участница группы NIKITA Анастасия Кумейко, больше известная как DJ NANA, примерила образ Мэрилин Монро. В своем Instagram девушка опубликовала кадры с черно-белой фотосессии в очень откровенном наряде.

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В субботу, 1 июня, секс-символу Голливуда Мэрилин Монро исполнилось бы 93 года. Белокурая актриса по сей день считается одной из самых красивых и обольстительных знаменитостей, стилю которой подражают миллионы девушек по всему миру. Фанаткой Монро оказалась и DJ NANA.

В социальной сети девушка композитора Руслана Квинты поделилась серией фото, на которых позирует в образе известной блондинки, примерив белый парик и прозрачное белье.

Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination)

"HB, Marilyn Monroe. Пару лет назад я решила за один день поменять цвет волос. Что это было за желание, до сих пор не знаю. Про примерку парика, или как альтернатива походить некоторое время в парике- не, не слышала. Перекрасилась, сделала фотосессию на пленку, получила массу удовольствия и уже через пол года (в моем случае- мучений с волосами) я решила, что это не моё", – рассказала Анастасия подписчикам.

Примечательно, что ранее в интервью Dj NANA призналась, что стеснялась своей большой груди. "Уже в 13 лет у меня была грудь третьего размера. Мне было настолько некомфортно, и я так себя стеснялась, что обматывалась эластичным бинтом! Знала бы я тогда, что эта грудь будет сводить с ума такое количество мужчин в будущем", – поделилась Кумейко.

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Мэрилин Монро Анастасия Кумейко DJ NANA
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