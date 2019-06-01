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Просто шок: Дима Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык

На светском мероприятии шоумен встал на одно колено и преподнес певице кольцо с бриллиантом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык
Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Известный шоумен Дима Коляденко сделал предложение своей экс-возлюбленной Ирине Билык. Неожиданным поступком артист удивил певицу на мероприятии Miss Blonde Ukraine-2019, где Билык и Коляденко выступили в качестве приглашенных звезд. Во время мероприятия прямо на сцене Дмитрий встал на одно колено и подарил певице кольцо с бриллиантом.

Смотрите, какую песню Ирина Билык написала для Димы Коляденко:

Видео, на котором видно, как Коляденко признается в любви Ире, появилось накануне в Instagram. "Ира, я все прощу. Возможно, хорошо, что мы расстались. Но самое главное – очень хочется маленькую девочку, третью. Чтобы у нее были волнистые волосы, как у тебя. Одним словом, Ира, выходи за меня замуж", – сказал артист. Билык растерялась от неожиданного поступка бывшего и не знала, что ответить. "Это так неожиданно... Я замужем... Мне нужно подумать", – сказала певица, взяв кольцо.

Публикация от ♥️ОФК Ирины Билык ♥️ (@fan_iryna_bilyk)

Публика была шокирована таким поступком Димы, а в сети начали спорить, была ли эта выходка звезды шуткой, или же Коляденко на самом деле хочет вернуть Билык.

Напомним, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко прожили в гражданском браке с 2003 по 2006 год. Хореограф публично звал Билык замуж, но пара рассталась после громкого скандала.

В настоящее время Билык замужем за Асланом Ахмадовым, с которым воспитывает 3-летнего сына Табриза.

Ранее Ирина Билык удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Мы также рассказывали о всех мужьях и любовниках Ирины Билык в этом материале.

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