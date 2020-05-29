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Против заключенного Харви Вайнштейна выдвинуты новые обвинения

Сегодня, 11:20

На момент случившегося одной из жертв экс-продюсера было 17 лет

Харви Вайнштейну, которого 12 марта осудили на 23 года за сексуальные домогательства, предъявлены новые обвинения в изнасиловании. На этот раз бывшего продюсера обвиняют в изнасиловании четырех женщин, одной из которых на момент преступления было 17 лет. Четыре случая произошли в период с 1984 по 2013 годы во время Каннского и Венецианского кинофестивалей.

Напомним, что в апреле этого года против Харви Вайнштейна выступила женщина, на которую, по ее словам, продюсер напал в 2010 году.

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

Как сообщает Variety, одна из предполагаемых жертв Вайнштейна встретилась с ним когда ей было 17 лет. Продюсер пригласил девушку в номер отеля, чтобы обсудить ее актерскую карьеру. В итоге он забрал у нее водительские права и угрожал избить ее семью, если та кому-то проболтается о случившемся.

70-летняя женщина из Эквадора утверждает, что Вайнштейн приставал к ней в 1984 году в Каннах, когда ей было 34 и она пыталась начать карьеру документалистки. Еще одна заявительница встретилась с бывшим продюсером в Нью-Йорке в 2008 году. Через несколько дней он изнасиловал ее в своей квартире и угрожал расправой.

Самый свежий инцидент произошел в 2013 году во время Венецианского кинофестиваля. По словам 35-летней уроженки Венгрии, Вайнштейн заставил ее заниматься с ним оральным сексом после проб в его офисе.

Отмечается, что кроме самого Вайнштейна, в иске указаны брат продюсера Боб Вайнштейн, а также студии Miramax и Disney. Якобы все они знали либо должны были знать о склонностях обвиняемого к использованию своей власти для совершения противоправных сексуальных действий в отношении начинающих актрис.

Подробнее о суде над Вайнштейном смотрите в сюжете:

В конце марта стало известно, что Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в исправительном учреждении Нью-Йорка. 10 апреля СМИ написали, что кинопродюсер излечился от COVID-19.

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