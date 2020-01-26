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Прототип "Волка с Уолл-Стрит" подал в суд на создателей фильма

Американский оратор-мотиватор Джордан Белфорт требует 300 миллионов долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:18
Кадр из фильма "Волк с Уолл-Стрит"
Кадр из фильма "Волк с Уолл-Стрит"
Фото: YouTube

Бывший американский брокер Джордан Белфорт подал в суд на создателей фильма "Волк с Уолл-Стрит". Прототип главного героя, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, требует компенсации в размере 300 миллионов долларов.

О громких звездных скандалах смотрите в сюжете:

Оратор-мотиватор Джордан Белфорт обвинил продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" и соучредителя Red Granite Pictures Риза Азиза в мошенничестве, пишет ВВС. По словам Белфорта, во время переговоров о продаже прав на его биографию Риза Азиз соврал о происхождении денег.

В июле прошлого года продюсера заподозрили в отмывании крупной суммы. По версии правоохранителей, его компания взяла на себя финансирование трех фильмов, в том числе и "Волк с Уолл-стрит", на деньги, которые якобы были украдены у госфонда 1Malaysia Development Berhad. Общая сумма хищений составила 248 миллионов долларов.

Джордан Белфорт
Джордан Белфорт
Фото: Instagram

Белфорт утверждает, что Red Granite Pictures обманула его во время сделки по продаже прав на экранизацию его автобиографии. Юристы экс-брокера сказали, что если бы Джордан знал о махинациях малайзийцев, то никогда бы не согласился на продажу прав.

Адвокат студии Мэттью Шварц заявил, что "иск Джордана Белфорта – это отчаянная и чрезвычайно ироничная попытка выйти из сделки, которая впервые в его жизни сделала его богатым и знаменитым законным способом".

Фильм "Волк с Уолл-стрит" – биографическая драма режиссера Мартина Скорсезе, которая вышла в свет в 2013 году. Экранизация собрала в прокате 392 миллиона долларов.

Ранее мы писали, что Jay-Z подал в суд на тюрьму.

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