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Пройдите тест и узнайте, какая вы песня Любови Успенской

"Гитара" или "Кабриолет" – результат может непредсказуем!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Любовь Успенская
Любовь Успенская
Фото: пресс-служба

10 ноября во Дворце спорта состоится долгожданный концерт Любови Успенской. Новая программа артистки называется "История одной любви", а потому вовсе не удивительно, что со сцены будут звучать трогательные и нежные, самые любимые хиты и немного новинок.

"К единственному нежному бегу по полю снежному", "А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь" – кажется, эти строки знает наизусть едва не каждая женщина в нашей стране.

Любовь Успенская поет как лирические песни о любви, так и дерзкие композиции о непоколебимом женском характере. Сегодня.Lifestyle предлагают пройти тест и узнать, какая песня артистки подходит вам больше всего.

Отметим, накануне предстоящего шоу Любовь Успенская эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказала о большом концерте, райдере, друзьях в Украине, а также призналась, есть ли у нее любимый человек.

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