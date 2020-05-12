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Евровидение-2020: онлайн-трансляция первого концерта участников

"Чествование песен "Евровидения" начнется в 22:00

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:43

Ежегодный песенный конкурс "Евровидение" в 2020 году из-за пандемии коронавируса пришлось отменить, но организаторы приняли решение провести конкурс в онлайн-формате. Сегодня, 12 мая, пройдет трансляция шоу "Чествование песен "Евровидения".

Посмотреть шоу можно будет на официальном YouTube-канале "Евровидения". В 22:00 по киевскому времени поклонники конкурса смогут увидеть клипы на песни исполнителей, которые должны были выступать в первом полуфинале в Роттердаме.

Украинская группа Go_A появится во второй части концерта и исполнит свою композицию Solovey. В перерывах между выступлениями участники шоу удивят челленджами, которые они проделали накануне. Вместе с Украиной свои песни представят Россия, Беларусь, Литва, Румыния, Хорватия, Северная Македония, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Норвегия, Кипр, Азербайджан, Мальта, Израиль и Бельгия.

Напомним, что вместо грандиозного финала 16 мая состоится шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет").

До этого украинская группа Go_A заняла первое место на альтернативном шоу "Евровидения" в Исландии.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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