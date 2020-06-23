"Новая я": Оля Полякова поразила кардинальной сменой имиджа
Теперь на голове у певицы ирокез
Оля Полякова, которую избивал бывший возлюбленный-политик, любит впечатлять своих поклонников красивой фигурой, потрясающими нарядами и прочим интересным контентом. Однако на этот раз певица буквально шокировала подписчиков, продемонстрировав на личной страничке в социальной сети свою новую прическу.
Лето – время экспериментов. Яркий тому пример – новый образ Оли Поляковой. Артистка обрезала волосы, и теперь на ее голове в буквальном смысле ирокез. В Instagram Полякова разместила видео и похвасталась необычной укладкой.
В ролике исполнительница отметила, что новая прическа отлично гармонирует с ее внутренним состоянием: "Я же говорила вам, что я в душе роковуха".
Полякова также поинтересовалась у фолловеров, нравится ли им ее преображение. "Неожиданно", "Кошмар", "Зачем?", "Укладка бомба!", "Это новый кокошник?", "Надеюсь это парик? у вас шикарные волосы,не хочу верить что вы их обрезали", – разошлись во мнениях подписчики Оли.
Как Оля Полякова зарабатывает в интернете, смотрите в сюжете:
Ранее Оля Полякова поделилась своим детским фото и призналась, что сама себе стригла челку.
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