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Пугачева и Галкин отвели детей в школу, где стоимость обучения – 2000 долларов в месяц

Сегодня, 16:28

Звездная чета отвела двойняшек в элитную гимназию

Знаменитая певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен, Максим Галкин отвели своих детей, 7-летних двойняшек Лизу и Гарри, в школу. Соответствующее видео появилось на странице Галкина в Instagram.

Скриншот: Instagram Максима Галкина

На видео в кадр попало название школы. Оказалось, что малыши отправились учиться в частную школу-детский сад "Первую Московскую гимназию", которая находится на Рублевском и Новорижском шоссе в Московской области недалеко от замках звездной четы.

Сегодня.Lifestyle решили выяснить подробности учебы в элитном заведении.

Стоимость обучения там составляет 160 тыс рублей в месяц – чуть более 2000 долларов. Как говорится на сайте гимназии, она находится на закрытой охраняемой территории – 12 га в окружении соснового леса.

В школе есть несколько учебных корпусов, пансион для проживания учеников, спортивный корпус, два бассейна, два теннисных корта, две театральные студии (на русском и английском языках), уличные спортивные и детские площадки, природные зоны для занятий и отдыха. Кроме этого, в гимназии действует собственная транспортная служба.

Школа детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Фото: gymnasia.ru
Школа детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Фото: gymnasia.ru
Школа детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Фото: gymnasia.ru
Школа детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Фото: gymnasia.ru
Школа детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Фото: gymnasia.ru
Школа детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой
Фото: gymnasia.ru
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На торжественную линейку, по словам Галкина, собралась почти вся семьи и близкие.

"Вот и 1 сентября! Готовились, переживали, наряжались, пошли. Провожали мама, папа, тетя, дядя и кузина, няни и друзья", – подписал публикацию Галкин.

INSTAGRAM

Напомним, украинские звезды отвели детей в школу.

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