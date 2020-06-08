Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

По словам очевидца, актер был сильно пьян

В понедельник вечером, 8 июня, популярный российский актер Михаил Ефремов устроил страшное ДТП в Москве. По словам очевидца, актер был сильно пьян.

По информации Telegram-канала Baza, Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада".

Момент ДТП попал на видео с камер наблюдения.

Telegram-канал Baza

Водитель фургона получил серьезные травмы и оказался зажат в салоне. По словам очевидцев, из салона искореженного авто его извлекали спасатели. После этого он был экстренно госпитализирован.

Telegram-канал Baza

Также отмечается, что сам Ефремов практически не пострадал.

Напомним, что несколько лет назад актер Михаил Ефремов заявил, что избавился от пагубной привычки и начал вести здоровый образ жизни, а также признался, что в последнее время он пьет с друзьями вовсе не алкоголь, а березовый сок и три раза в неделю посещает бассейн. К последнему актера приучил друг Сергей Шакуров. "Он сказал, что нужно проплыть километр в день и будешь хорошо чувствовать себя всегда, — рассказал тогда Михаил.

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