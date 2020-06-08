Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)
По словам очевидца, актер был сильно пьян
В понедельник вечером, 8 июня, популярный российский актер Михаил Ефремов устроил страшное ДТП в Москве. По словам очевидца, актер был сильно пьян.
По информации Telegram-канала Baza, Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада".
Момент ДТП попал на видео с камер наблюдения.
Водитель фургона получил серьезные травмы и оказался зажат в салоне. По словам очевидцев, из салона искореженного авто его извлекали спасатели. После этого он был экстренно госпитализирован.
Также отмечается, что сам Ефремов практически не пострадал.
Напомним, что несколько лет назад актер Михаил Ефремов заявил, что избавился от пагубной привычки и начал вести здоровый образ жизни, а также признался, что в последнее время он пьет с друзьями вовсе не алкоголь, а березовый сок и три раза в неделю посещает бассейн. К последнему актера приучил друг Сергей Шакуров. "Он сказал, что нужно проплыть километр в день и будешь хорошо чувствовать себя всегда, — рассказал тогда Михаил.
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