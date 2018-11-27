Пять самых ярких номеров проекта "Танцы со звездами" – зрелищные видео

Этот сезон запомнился невероятными и зрелищными постановками

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Фото: пресс-служба

В воскресенье, 25 ноября, отгремел финал проекта "Танцы со звездами", в котором после ожесточенной борьбы победу сумели завоевать Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Этот сезон шоу запомнился яркими и зрелищными постановками участников. Самые яркие из них мы предлагаем вспомнить.

Иракли Макацария и Яна Заец – фламенко

Больше всего в сети обсуждали номера Иракли Макацария и Яны Заец. Каждый раз пара демонстрировала на паркете страсть, эмоции и невероятные поддержки. Одним из запоминающихся выступлений пары был танец фламенко, во время которого Иракли снял рубашку и похитил сердце судьи проекта Екатерины Кухар.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич – румба

Пара Павла Вишнякова и Юлии Сахневич считалась прямым конкурентом Иракли и Яны. Их постановки заставляли сердца зрителей биться чаще, а иногда и перехватывали дыхание. Однако Павел и Юля неожиданно для всех покинула проект за шаг до финала. Тем не менее, их страстная румба вновь и вновь набирает просмотры на YouTube.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева – квикстеп

Обладателем звания самой танцевальной парой страны, триумфатором проекта стали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Не раз судьи шоу называли Игоря "темной лошадкой" проекта. С каждый эфиром Ласточкин делал все большие успехи, чем и покорил зрителей. Одним из самых ярких номеров пары на проекте был квикстеп, во время которого Игорь воплотил образ легендарного Чарли Чаплина.

Анита Луценко и Александр Прохоров – сальса

Все шансы на победу были у тренера Аниты Луценко и ее партнера Александра Прохорова. На паркете Анита рвала и метала. Однако ей не хватило зрительских голосов, поэтому ей пришлось покинуть шоу. Из-за ухода Аниты очень расстроилась Екатерина Кухар, которая болела за нее. В памяти зрителей надолго останется зажигательная сальса Луценко.

Michelle Andrade и Дмитрий Жук – контемпорари

Одним из самых запоминающихся номеров стал танец Michelle Andrade. Правда, тогда она танцевала не со своим партнером Женей Котом, а Дмитрием Жуком. Тогда Женя серьезно заболел, и Дмитрий подстраховал их пару. Судьи отметили, что это один из лучших номеров Мишель на паркете. Также жюри добавили, что Жук сумел раскрыть Мишель в то время, как за харизматичным Котом Андраде терялась.

Напомним, что реакция юзеров на победу Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой не заставила себя долго ждать. Некоторые комментарии зрителей удивили.