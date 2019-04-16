Пятилетняя дочь Ким Кардашьян надела мамины каблуки

Девочка надела туфли Ким и взяла младшую сестру на руки

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Знаменитая теледива и бизнесвуем Ким Кардашьян воспитывает троих детей и планирует четвертого. Ее старшая дочь, 5-летняя Норт уже вовсю проявляет интерес к маминой косметике, одежде и обуви.

На своей странице в Instagram Ким разместила забавное видео с маленькими дочерьми. На ролике Норт в маминых босоножках на каблуках держит на руках свою младшую сестру Чикаго.

На видео слышно, как Ким просит Норт снять ее туфли: "Норт, опусти сестру на землю! Тебе нужно поменять это на другую обувь!".

Отметим, что ранее публику уже возмущал тот факт, что Ким позволяет маленькой Норт красить губы темной помадой и надевать откровенную одежду.

Ранее на Ким обрушилась критика со стороны ее подписчиков. Недавно звезда разместила на своей странице в сети снимок со своими дочерьми – 5-летней Норт и годовалой Чикаго. Многие поклонники Кардашьян заметили, что она отретушировала лица девочек, а старшая Норт – позирует на снимке с макияжем на лице и слишком "взрослой" шелковой ночной рубашке.

Напомним, стоит отметить, что Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз станут родителями. Ким рассекретила пол ребенка – это мальчик. Отметим, что ее третьего ребенка – дочь Чикаго выносила суррогатная мать.

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