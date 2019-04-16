Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пятилетняя дочь Ким Кардашьян надела мамины каблуки

Девочка надела туфли Ким и взяла младшую сестру на руки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/kimkardashian

Знаменитая теледива и бизнесвуем Ким Кардашьян воспитывает троих детей и планирует четвертого. Ее старшая дочь, 5-летняя Норт уже вовсю проявляет интерес к маминой косметике, одежде и обуви.

На своей странице в Instagram Ким разместила забавное видео с маленькими дочерьми. На ролике Норт в маминых босоножках на каблуках держит на руках свою младшую сестру Чикаго.

На видео слышно, как Ким просит Норт снять ее туфли: "Норт, опусти сестру на землю! Тебе нужно поменять это на другую обувь!".

Отметим, что ранее публику уже возмущал тот факт, что Ким позволяет маленькой Норт красить губы темной помадой и надевать откровенную одежду. 

Ранее на Ким обрушилась критика со стороны ее подписчиков. Недавно звезда разместила на своей странице в сети снимок со своими дочерьми – 5-летней Норт и годовалой Чикаго. Многие поклонники Кардашьян заметили, что она отретушировала лица девочек, а старшая Норт – позирует на снимке с макияжем на лице и слишком "взрослой" шелковой ночной рубашке.

Напомним, стоит отметить, что Ким Кардашьян и Канье Уэст в четвертый раз станут родителями. Ким рассекретила пол ребенка – это мальчик. Отметим, что ее третьего ребенка – дочь Чикаго выносила суррогатная мать.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Ким и Хлои Кардашьян признались в краже Ким Кардашьян получает образование и хочет стать адвокатом Ким Кардашьян раскрыла информацию о четвертом ребенке
Кардашьян Ким Кардашьян
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса
Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
«Об этом непросто писать»: Ургант сделал признание о своей семье
Василий Васильев. Судьба цыгана
Василий Васильев. Судьба цыгана
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Популярные статьи

Сегодня, 15:05Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 13:34Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

Звезда сериала "Школа" выходит замуж

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

Новости партнеров

Василий Васильев. Судьба цыгана
Василий Васильев. Судьба цыгана
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала повседневный образ
В лосинах и без макияжа: Тина Кароль показала повседневный образ
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
Что будет, если каждый день съедать по два яйца
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова
Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова