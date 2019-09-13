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Пятница 13: Макс Барских и Злата Огневич признались, боятся ли загадочного дня

Во что верят украинские звезды – узнайте в материале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:37

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", спросили звезд, как они реагируют, когда слышат о "пятнице тринадцатого" и кого из них пугает эта дата.

Несколько раз в году мы вспоминаем о предрассудках в отношении "пятницы тринадцатого". Украинские артисты рассказали, боятся ли они таких дней и во что еще верят в профессиональной и личной жизни.

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"Я верю, что есть какие-то такие вещи, сильнее, чем мы", – комментирует Злата Огневич в эфире телеканала "Украина".

Певица Ассия Ахат признается, что не слишком верит предрассудкам. К примеру, звезда именно на пятницу тринадцатого назначила выступление. Но во время разговора Ассия все же признается, кое-что ее пугает...

Ассия Ахат
Ассия Ахат
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Конечно, если ты видишь препятствие в виде черной кошки, и есть возможность какого-то доброго человека вперед пропустить или быстро пробежать раньше – то лучше так и сделать", – рассказала Ассия Ахат.

А вот Злата Огневич вспоминает историю о приметах, которая ее не на шутку испугала. Это произошло во время репетиции, в тот раз сцена была на улице.

"Во время саундчека через всю площадь прошла похоронная процессия. Кто-то из команды сказал, что не к добру этот знак. И представьте себе, приходит вечер: я пою свою программу, и буквально последняя песня "Коли вогонь" и я, как сейчас помню – поднимается буря, такой ураган, просто выключает свет, сносит сцену", – поделилась Злата Огневич.

Злата Огневич
Злата Огневич
Фото: пресс-служба

На месте Златы любой стал бы суеверным! Однако! Мы нашли звезд, которым безразличны все приметы. А пятница тринадцатого, наоборот принесла им удачу. У дизайнера Алексея Залевского в пятницу тринадцатого все пошло кувырком, но это не помешало звезде завершить важное дело.

"Была серьезная операция, я покупал офис и все остальное, и забыл что-то – вернулся домой, а этого же делать нельзя. Ничего! И кошки черные перебегали дорогу и всякое было. Главное, в это все не верить!", – комментирует дизайнер Алексей Залевский.

Интересно, как избавиться от страха перед предрассудками? И возможно ли это? Макс Барских не верит никаким приметам, но вспоминает, так было не всегда.

Макс Барских
Макс Барских
Фото: пресс-служба

"В детстве я верил, потому что об этом говорили на каждом шагу – нельзя рассыпать соль, если черный кот переходил дорогу – будет несчастье. Окей, будет несчастье. А потом думаешь, а почему это должно происходить, может, кто-то это придумал? – рассказал Макс Барских в программе "Ранок з Україною". – Если мы верим, что это несчастливое число или злополучный день, то он, наверное, таким и будет, а если ты абсолютно спокойно относишься к этому, то все в твоей жизни будет хорошо!".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним, ранее Макс Барских вспомнил забавную историю, когда друзья встретили его голыми.

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