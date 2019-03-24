Пятый финалист шоу "Дивовижні люди" запомнил 24 тыс. знаков числа Пи после запятой

Рекордсменом страны стал Артем Гарин

Артем Гарин - победитель пятого выпуска шоу "Дивовижні люди" Фото: пресс-служба канала "Украина"

23 марта в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидели пятый выпуск новейшего супершоу "Дивовижні люди" с ведущим Александром Скичко, участники которого удивляют невероятными способностями мозга. Победителем этого эпизода стал парень с уникальной цифровой памятью.

Способность Артема Гарина кажется невозможной: он запомнил 24 тысячи знаков числа Пи после запятой и стал рекордсменом страны.

Артем Гарин – победитель с уникальной цифровой памятью Фото: пресс-служба канала "Украина"

С изучением цифр и развитием памяти Артему помогала его мама, теперь же свои знания он передает маленькому сыну.

"Я просто с самого детства старался бросать вызов своему сознанию. Число Пи я учил довольно просто: распечатывал листы А4, на каждом из которых было по 500 знаков, далее они были разбиты по 100 и по 10. На мой взгляд, развитие памяти – самый простой и доступный способ стать умнее. А умнее мне хочется быть, чтобы стать счастливее", – поделился участник проекта.

В супершоу "Дивовижні люди" Артему предстояло назвать последовательность знаков числа Пи после запятой, но… начиная с "отрезка", случайно выбранного экспертами проекта. Участник продемонстрировал супер-память и блестяще справился с заданием. Кроме этого, прямо в студии он побил собственный рекорд, доказав, что запомнил 24 тысячи знаков после запятой числа Пи.

Умения Артема Гарина настолько поразили звездных экспертов проекта, что те поставили ему максимальные 40 балов. Также участник получил самую высокую оценку от зрителей в зале. Таким образом, Артем стал победителем пятого выпуска супершоу и теперь будет соревноваться за звание самого удивительного украинца в финале проекта.

Артем Гарин и Александр Скичко Фото: пресс-служба канала "Украина"

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко. В шоу "Дивовижні люди" эксперты комментируют уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогают зрителям выбрать самого удивительного участника шоу. Телепроект выходит в эфире канала "Украина" по субботам в 21:00.

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