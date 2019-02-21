Пышная модель Эшли Грэм в экстремальном мини показала аппетитные формы

Plus-size модель поделилась пикантным фото с поклонниками

Эшли Грэм Фото: AFP

Модель рlus-size Эшли Грэм часто эпатирует публику откровеными нарядами и гордится пышными формами. Чего только стоит ее выход в облегающем красном платье или грудь, которую 30-летняя модель залепила скотчем.

А на днях Эшли Грэм опубликовала на своей странице в Instagram фото в экстремальном мини, на котором демонстрирует аппетитные формы.

"В твоих мечтах... Скоро", – заинтриговала модель.

Эшли Грэм Фото: instagram.com/ashleygraham

В комментариях к фото подписчики оставили Эшли Грэм многочисленные комплименты: "Ты идеальна", "Такая красивая", "Твои ноги великолепны!", "Я сплю? Потому что ты нереальная!".

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