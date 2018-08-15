Пышнотелая Эшли Грэм поделилась трогательными фото с мужем в честь их годовщины

Модель познакомилась с супругом в 2009 году

Эшли Грэм со своим супругом. Фото: instagram.com/ashleygraham

30-летняя модель размера "плюс" Эшли Грэм недавно отметила восемь лет со дня свадьбы со своим супругом Джастином Эрвином. Трогательные совместные фото модель разместила в Instagram. Пара познакомилась в церкви в 2009 году. В 2010 году они поженились.

"Восемь лет смеха, приключений, любви, роста и возможности испытать настоящую любовь с тобой. Я люблю тебя, Джастин. Хочу провести всю свою жизнь в твоих объятиях. С годовщиной", -- подписала фото Грэм.

Эшли Грэм с мужем Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм с мужем Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм с мужем Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм с мужем Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм с мужем Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм с мужем Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм с мужем Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм с мужем Фото: instagram.com/ashleygraham 1/8

Ранее Эшли Грэм поделилась сразу тремя снимками, на которых она позирует в разных купальниках. Известно, что Эшли снялась в фотосессии специально для рекламы купальников Sports Illustrated Swimsuit. Эшли Грэм нередко публикует соблазнительные фото в Instagram.Чаще всего на модных фотосессиях Эшли позирует именно в бикини или же в нижнем белье.

Ранее Грэм разместила фото, на котором они с ее мамой позируют в пестрых купальниках. К слову, под этим фото Грэм поздравила маму с днем рождения.