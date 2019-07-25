Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пышнотелая Эшли Грэм показала красавчика-мужа

Модель plus-size поделилась пляжными снимками с супругом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29
Эшли Грэм
Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

31-летняя пышнотелая красотка Эшли Грэм довольно часто публикует манящие снимки с пляжа, на которых модель plus-size позирует в купальнике. Отметим, звезда является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека, независимо от его параметров. Поэтому Эшли не стесняется демонстрировать аппетитные формы на публике.

Смотрите также видео, на котором Эшли Грэм танцует и поет в караоке:

А вот супруг модели Джастин Эрвин владеет спортивным телосложением. На днях Эшли Грэм опубликовала пляжные фото, на которых позирует в Италии в компании любимого.

"Я буду с тобой вечно, потому что ты любишь меня как в лучших проявлениях (на яхте в Италии), так и в худших (когда я беру слишком много чемоданов в Италию)", – написала Эшли Грэм.

Эшли Грэм показала супруга
Фото: instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм показала супруга
Фото: instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм показала супруга
Фото: instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм показала супруга
Фото: instagram.com/ashleygraham
1/4

Отметим, со своим избранником, видеооператором Джастином Эрвином, пышнотелая красотка познакомилась в 2009 году. Примечательно, что знакомство состоялась в церкви. Уже спустя год, в 2010-м, Эшли вышла замуж за Джастина.

Ранее мы также писали, что Эшли Грэм показала свою младшую сестру Эбби.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Модель расплакалась после публикации снимков без фотошопа Эшли Грэм шокировала поклонников иголками в коже лица: жуткое видео Модель Эшли Грэм похвасталась пышными формами в горчичном платье Модель plus-size Эшли Грэм в серебристом платье оголила ноги
Эшли Грэм плюс-сайз супруги звезд
Реклама

Новости партнеров

Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
10 простых советов: Как спастись от духоты в жару
10 простых советов: Как спастись от духоты в жару
Израильские ученые смогли напечатать человеческое сердце
Израильские ученые смогли напечатать человеческое сердце

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Wellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Вчера, 09:40Fun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

23 июляWellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

23 июляFun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

23 июляFun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Новости партнеров

4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
7 невероятно эффективных способов очистки обоев
7 невероятно эффективных способов очистки обоев
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии
Беременная Санта Димопулос поделилась редким фото с мужем
Беременная Санта Димопулос поделилась редким фото с мужем
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?
Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Как воспитать ребенка лидером
Как воспитать ребенка лидером
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь