Пышнотелая Эшли Грэм показала красавчика-мужа

Модель plus-size поделилась пляжными снимками с супругом

Эшли Грэм Фото: instagram.com/ashleygraham

31-летняя пышнотелая красотка Эшли Грэм довольно часто публикует манящие снимки с пляжа, на которых модель plus-size позирует в купальнике. Отметим, звезда является яркой представительницей движения Health at Every Size, призванного возвышать естественную красоту человека, независимо от его параметров. Поэтому Эшли не стесняется демонстрировать аппетитные формы на публике.

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А вот супруг модели Джастин Эрвин владеет спортивным телосложением. На днях Эшли Грэм опубликовала пляжные фото, на которых позирует в Италии в компании любимого.

"Я буду с тобой вечно, потому что ты любишь меня как в лучших проявлениях (на яхте в Италии), так и в худших (когда я беру слишком много чемоданов в Италию)", – написала Эшли Грэм.

Эшли Грэм показала супруга Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм показала супруга Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм показала супруга Фото: instagram.com/ashleygraham Эшли Грэм показала супруга Фото: instagram.com/ashleygraham 1/4

Отметим, со своим избранником, видеооператором Джастином Эрвином, пышнотелая красотка познакомилась в 2009 году. Примечательно, что знакомство состоялась в церкви. Уже спустя год, в 2010-м, Эшли вышла замуж за Джастина.

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