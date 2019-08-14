Пышнотелая модель Эшли Грэм беременна: трогательное видео

Радостную новость звезда сообщила со своим мужем в Instagram

Эшли Грэм беременна первенцем Фото: instagram.com/ashleygraham

31-летняя пышнотелая модель Эшли Грэм поделилась с поклонниками радостной новостью – звезда ждет ребенка. Эшли Грэм беременна первенцем, а сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Модель опубликовала трогательное видео, на котором позирует со своим мужем Джастином Эрвином. Новость о предстоящем пополнении в семье пара приберегла для важной даты – девятой годовщины свадьбы.

Aug 14, 2019 at 6:29am PDT INSTAGRAM (@ashleygraham) on

"Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это было лучшее путешествие с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, так как празднуем скорое пополнение в семье! С юбилеем, Джастин Эрвин! Жизнь станет еще лучше", – подписала ролик беременная Эшли Грэм.

В свою очередь, Джастин Эрвин поделился фото, на котором позирует с УЗИ-снимком в руках.

Aug 14, 2019 at 6:33am PDT INSTAGRAM (@mrjustinervin) on

Отметим, пол будущего ребенка пара пока не сообщает.

Ранее мы также писали, что модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию снимков со своим супругом-красавчиком Джастином Эрвином. Пара позировала на яхте в Италии.

Кроме того, недавно Эшли Грэм показала младшую сестру.

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