Пышнотелая модель Эшли Грэм беременна: трогательное видео
Радостную новость звезда сообщила со своим мужем в Instagram
31-летняя пышнотелая модель Эшли Грэм поделилась с поклонниками радостной новостью – звезда ждет ребенка. Эшли Грэм беременна первенцем, а сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Модель опубликовала трогательное видео, на котором позирует со своим мужем Джастином Эрвином. Новость о предстоящем пополнении в семье пара приберегла для важной даты – девятой годовщины свадьбы.
"Девять лет назад я вышла замуж за любовь всей своей жизни. Это было лучшее путешествие с моим любимым человеком в мире! Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, благодарными и взволнованными, так как празднуем скорое пополнение в семье! С юбилеем, Джастин Эрвин! Жизнь станет еще лучше", – подписала ролик беременная Эшли Грэм.
В свою очередь, Джастин Эрвин поделился фото, на котором позирует с УЗИ-снимком в руках.
Отметим, пол будущего ребенка пара пока не сообщает.
Ранее мы также писали, что модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию снимков со своим супругом-красавчиком Джастином Эрвином. Пара позировала на яхте в Италии.
Кроме того, недавно Эшли Грэм показала младшую сестру.
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