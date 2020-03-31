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Ради борьбы с COVID-19: принц Уильям хочет вновь стать пилотом санавиации

Герцог планирует вернуться в Национальную службу здравоохранения

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:30

Принц Уильям желает быть полезным обществу в сложных условиях пандемии и присоединится к борьбе с коронавирусом. 37-летний герцог Кембриджский планирует вернуться в Национальную службу здравоохранения Великобритании в качестве пилота воздушной скорой помощи. Отметим, что сейчас во дворце напряженная ситуация, ведь у личного помощника королевы обнаружили COVID-19.

Как сообщил инсайдер изданию The Daily Mail, внук королевы Елизаветы II не хочет стоять в стороне в борьбе с пандемией коронавируса.

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"Уильям серьезно рассматривает возможность возвращения в качестве пилота скорой помощи, чтобы приносить пользу в условиях нынешней пандемии. Он знает, что вся страна делает все возможное, и тоже хочет помочь. Но это сложно, так как его отстранили от этой работы, чтобы он мог выполнять королевские обязанности. Эта роль сейчас стала еще более важна, учитывая, что Чарльз был болен, Гарри сложил с себя полномочия, а Эндрю был фактически отстранен от общественной жизни. Но Уильям очень хочет сделать все, что в его силах, чтобы помочь стране", – рассказал источник.

Узнайте, кто еще из знаменитостей заразился коронавирусом:

Напомним, что в воздушной скорой помощи в Восточной Англии герцог работал с 2015 по 2017 год, прежде чем уйти в отставку в качестве старшего члена королевской семьи.

Также мы писали о том, что отец принца Уильяма – принц Чарльз – поборол опасный недуг.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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