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Ради хип-хоп культуры: Потап признался, почему не отказался от государственной награды

Сегодня, 13:00

Президент Украины наградил исполнителя званием "Заслуженный артист Украины"

Исполнитель и продюсер Потап (Алексей Потапенко) однажды признался, что ему не важны государственные награды, и если ему дадут "Народного артиста Украины", то он откажется от этого звания.

Однако 28 июня этого года музыкант все же стал заслуженным артистом Украины – его лично наградил президент Владимир Зеленский.

В интервью Катей Осадчей, опубликованном в YouTube, Потап признался, по какой причине не отказался от награды, и почему это было для него важно.

"Я сделал это для хип-хоп культуры. Потому что должен был быть один первый артист из рэп-музыки, который получил это звание, и это был я", – сказал Алексей Потапенко.

Потап и Владимир Зеленский
Потап и Владимир Зеленский
Фото: Скриншот из YouTube

Потап также рассказал, как праздновал новый статус: "Я две недели потихоньку подпивал с друзьями. Я не знал, что это значит, но все говорили, что надо выставлять бутылку. Немного было выпито, не более 10 бутылок украинского вина".

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Добавим, что кроме Потапа награды от президента получили другие звезды шоу-бизнеса, среди них телеведущие Мария Ефросинина и Алла Мазур, певицы Ирина Билык и Тина Кароль.

О скандалах вокруг звания "Заслуженного артиста Украины" Потапа смотрите в сюжете:

Ранее Дзидзьо и Михалок получили звание заслуженного артиста Украины.

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