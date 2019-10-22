Канье Уэст пожертвовал миллион долларов ради Ким Кардашьян

Звездный супруг удивил звезду неожиданным поступком

Ким Кардашьян Фото: instagram.com/kimkardashian

Одна из самых ярких знаменитостей Голливуда Ким Кардашьян 21 октября отметила свой день рождения. Разумеется, что именинница в свой праздник получила миллионы пожеланий от поклонников, роскошные букеты цветов и дорогие подарки. Но самым неожиданным стал презент звездного мужа – Канье Уэеста.

О королевском происхождении Ким Кардашьян смотрите в ролике:

Как рассказала сама Ким Кардашьян в Instagram, ее муж и отец детей пожертвовал миллион долларов на благотворительность. Отметим, что звезда реалити-шоу часто переводит деньги на нужды общественности.

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"Канье пожертвовал один миллион долларов моей любимой благотворительной организации, которая помогает осуществить тюремную реформу и которой я тоже помогаю уже долгое время. Он сделал это пожертвование от себя и от лица наших детей. Мое сердце вот-вот разорвется от счастья", – написала она.

Также в честь 38-летия Ким Кардашьян Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых неожиданных фактов из жизни звезды реалити-шоу, о которых вы могли не знать.

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