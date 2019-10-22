Канье Уэст пожертвовал миллион долларов ради Ким Кардашьян
Звездный супруг удивил звезду неожиданным поступком
Одна из самых ярких знаменитостей Голливуда Ким Кардашьян 21 октября отметила свой день рождения. Разумеется, что именинница в свой праздник получила миллионы пожеланий от поклонников, роскошные букеты цветов и дорогие подарки. Но самым неожиданным стал презент звездного мужа – Канье Уэеста.
О королевском происхождении Ким Кардашьян смотрите в ролике:
Как рассказала сама Ким Кардашьян в Instagram, ее муж и отец детей пожертвовал миллион долларов на благотворительность. Отметим, что звезда реалити-шоу часто переводит деньги на нужды общественности.
"Канье пожертвовал один миллион долларов моей любимой благотворительной организации, которая помогает осуществить тюремную реформу и которой я тоже помогаю уже долгое время. Он сделал это пожертвование от себя и от лица наших детей. Мое сердце вот-вот разорвется от счастья", – написала она.
Также в честь 38-летия Ким Кардашьян Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых неожиданных фактов из жизни звезды реалити-шоу, о которых вы могли не знать.
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