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Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: дочке актрисы предлагают 230 тысяч долларов за интервью

23-летняя Анна отказалась от баснословного гонорара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Дочка Анастасии Заворотнюк Анна
Дочка Анастасии Заворотнюк Анна
Фото: Instagram.com

Российская актриса и звезда сериала " Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. На этом фоне в СМИ появилось много противоречивой информации – многие утверждают, что актриса идет на поправку, а некоторые сообщают, что кинозвезда при смерти. Для того, чтобы прояснить ситуацию, редактор ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" пригласил дочку Заворотнюк Анну в студию и предложил ей 15 миллионов рублей (около 6 миллионов гривен, – Ред.).

Смотрите видео о состоянии Анастасии Заворотнюк:

Как сообщает телеграм-канал "НеМалахов", Анна Заворотнюк от такого заманчивого предложения отказалась и заявила, что их семья ни в чем не нуждается. Примечательно, что журналисты в погоне за эксклюзивным материалом уже не первый раз предлагают заоблачный гонорар членам семьи актрисы в обмен на прояснение ситуации вокруг болезни Анастасии. За последнею неделю сумма гонорара выросла в пять раз.

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Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариях о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.

В больнице рядом с актрисой постоянно дежурит ее директор, дочь Анна и мать Валентина регулярно навещают Анастасию Заворотнюк. Супруг актрисы Петр Чернышов был вынужден вернуться к работе – в результате обязательств, данных ранее.

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