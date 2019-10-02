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Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

Актер Борис Смолкин рассказал, почему семья Заворотнюк не комментирует ее состояние

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Фото: YouTube

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Как сообщает пресса, диагноз звезды – четвертая стадия рака мозга. Семья Анастасии Заворотнюк предпочитает не комментировать состояние актрисы, и недавно позицию ее родственников объяснил коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин.

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Так, Борис Смолкин, который сыграл роль "Дворецкого Константина", заявил, что семья Заворотнюк не намерена общаться с представителям СМИ из-за их чрезмерной активности. К тому же многие из них пытаются сделать сенсацию из ложной информации. Об этом Борис Смолкин сообщил АБН.

"Журналисты их измучили. Это я вам точно говорю. Потому что они умудрились даже меня измучить", – цитирует издание актера.

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Кроме того, Борис Смолкин отметил, что родным и близким Анастасии Заворотнюк сейчас не до общения с прессой, так как они заняты более важным делом.

Напомним, ранее свое первое заявление сделала старшая дочь Анастасии Заворотнюк – Анна, которая, в частности, обратилась к представителям СМИ.

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