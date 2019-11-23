Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

Телеведущая Елена Малышева обратилась к зрителям с просьбой

Анастасия Заворотнюк Фото: YouTube

Российская телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" рассказала о первых признаках рака головного мозга, который диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк. Она посоветовала при наличии подобных симптомов обратиться к неврологу.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк улучшается. Подробности в сюжете:

"Единственное, что врачи могут предложить – это ежегодные обследования. Ведь во время сдавливания головного мозга у пациента могут произойти визуальные изменения, в носогубных складках, например. Также о раке могут свидетельствовать изменение речи и ухудшение функционирования организма", – рассказала Елена Малышева.

Елена Малышева – руководительница и ведущая телепрограмм "Здоровье" (с 3 октября 1997 года) и "Жить здорово!" (с 16 августа 2010 года), выходящих в эфир на "Первом канале" в РФ. Профессор Московского государственного медико-стоматологического университета.

В сентябре 2019 стало известно, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна. По информации СМИ, диагноз звезды сериала "Моя прекрасная няня" – четвертая стадия рака мозга. Семья актрисы даже обратилась к прессе и поклонникам, чтобы они не беспокоили их и поблагодарили за поддержку.

Напомним, ранее состояние здоровья Анастасии Заворотнюк прокомментировал известный продюсер. Мы также писали, что семья Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра.

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