Рами Малек рассказал об отношениях с Люси Бойнтон

Актер дал откровенное интервью и рассказал о своих чувствах к актрисе

Рами Малек Фото: instagram.com/gq

Звезда фильма "Богемская рапсодия" Рами Малек, который мог сыграть в фильме "Рокетмен", редко комментирует свою личную жизнь. Но в интервью GQ 38-летний актер рассказал, как встретил свою возлюбленную – Люси Бойнтон.

Смотрите подробности жизни актера Рами Малека:

"Репутация Голливуда складывается из разных неприглядных вещей, случающихся во время постпродакшна, общения со студиями, агентами и много чего еще. Но если в этом всем ты смог найти свое счастье, не упускай его", - сказал Рами Малек.

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Актер также признался, что его умиляет британская чопорность его девушки и он не упускает случая над ней подшутить. Так, например, прежде чем отправиться на встречу с журналистом, он приготовил для Люси два подарка – дезодорант и ожерелье. Дезодорант он упаковал в шкатулку для драгоценностей, а ожерелье – в простую сумку для покупок, так что актрису ждут настоящие сюрпризы.

"Это будет очень забавно. Сначала она подумает, что я дурак, а потом будет ворчать", - подметил Малек.

Рами Малек Фото: instagram.com/gq Рами Малек Фото: instagram.com/gq Рами Малек Фото: instagram.com/gq Рами Малек Фото: instagram.com/gq Рами Малек Фото: instagram.com/gq Рами Малек Фото: instagram.com/gq 1/6

Отметим, что 38-летний Рами и 25-летняя Люси познакомились на съемках фильма "Богемская рапсодия", за роль Фредди Меркьюри актер как раз и получил "Оскар".

Напомним, ранее появились слухи о том, что актер Рами Малек сделал предложение возлюбленной и они вместе готовятся к свадьбе.

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