Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рами Малек рассказал об отношениях с Люси Бойнтон

Актер дал откровенное интервью и рассказал о своих чувствах к актрисе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Рами Малек
Рами Малек
Фото: instagram.com/gq

Звезда фильма "Богемская рапсодия" Рами Малек, который мог сыграть в фильме "Рокетмен", редко комментирует свою личную жизнь. Но в интервью GQ 38-летний актер рассказал, как встретил свою возлюбленную – Люси Бойнтон.

Смотрите подробности жизни актера Рами Малека:

"Репутация Голливуда складывается из разных неприглядных вещей, случающихся во время постпродакшна, общения со студиями, агентами и много чего еще. Но если в этом всем ты смог найти свое счастье, не упускай его", - сказал Рами Малек.

Читайте также:
Рами Малек сыграет главного злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Актер также признался, что его умиляет британская чопорность его девушки и он не упускает случая над ней подшутить. Так, например, прежде чем отправиться на встречу с журналистом, он приготовил для Люси два подарка – дезодорант и ожерелье. Дезодорант он упаковал в шкатулку для драгоценностей, а ожерелье – в простую сумку для покупок, так что актрису ждут настоящие сюрпризы.

"Это будет очень забавно. Сначала она подумает, что я дурак, а потом будет ворчать", - подметил Малек.  

Рами Малек
Фото: instagram.com/gq
Рами Малек
Фото: instagram.com/gq
Рами Малек
Фото: instagram.com/gq
Рами Малек
Фото: instagram.com/gq
Рами Малек
Фото: instagram.com/gq
Рами Малек
Фото: instagram.com/gq
1/6

Отметим, что 38-летний Рами и 25-летняя Люси познакомились на съемках фильма "Богемская рапсодия", за роль Фредди Меркьюри актер как раз и получил "Оскар".

Напомним, ранее появились слухи о том, что актер Рами Малек сделал предложение возлюбленной и они вместе готовятся к свадьбе. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рами Малек признался, каким не должен быть его герой в фильме про Джеймса Бонда Главный злодей, девушка Бонда, миссия на Ямайке: все подробности 25-го фильма про Джеймса Бонда Рами Малек прокомментировал секс-скандал с режиссером "Богемной рапсодии" Рами Малек подтвердил роман с 24-летней коллегой по фильму "Богемная рапсодия" Со звездой "Богемной рапсодии" Рами Малеком произошел конфуз с участием Николь Кидман
интервью актер отношения Богемская рапсодия Рами Малек Фредди Меркьюри Люси Бойнтон
Реклама

Новости партнеров

10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
10 продуктов, которые ни в коем случае нельзя замораживать
Как похудеть: 9 продуктов, которые
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
Как утолить жажду: 3 напитка для летней жары
MARUV впервые показала фигуру (фото)
MARUV впервые показала фигуру (фото)

Популярные статьи

Вчера, 19:03Техно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

Вчера, 13:09Travel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

Вчера, 11:39Fun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

Вчера, 10:28Fun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 августаFun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

19 августаШоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

19 августаШоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

19 августаFun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

19 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

19 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

19 августаТехно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Новости партнеров

Как похудеть: 9 продуктов, которые
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Как выращивать рассаду капусты с пикировкой
Как выращивать рассаду капусты с пикировкой
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
К чему приводит дефицит йода в организме
К чему приводит дефицит йода в организме
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря
Интересные варианты украсить горшок для вазона
Интересные варианты украсить горшок для вазона
Блины на майонезе - невероятно нежные
Блины на майонезе - невероятно нежные
Острая аджика из кабачков на зиму
Острая аджика из кабачков на зиму