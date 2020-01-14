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Панические атаки и бессонница: почему на самом деле Меган Маркл улетела в Канаду

Бывшая актриса чувствует себя несчастной в Британии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

13 января прошло совещание членов королевской семьи, на котором Ее Величество Елизавета ІІ поддержала решение принца Гарри и ее супруги Меган Маркл сложить полномочия. Как предполагают СМИ, к такому важному решению герцоги Сассекские готовились на протяжении полугода. А главной причиной отделения от королевской семьи стали панические атаки бывшей актрисы и бессонница.

Подробности совещания членов королевской семьи узнайте в сюжете:

Как сообщает Daily Mail, решение дочери также поддержала мама Меган Маркл Дориа Реглан. Поговаривают, что герцогиня не собирается возвращаться в Великобританию и пока останется в Канаде вместе со своим сыном Арчи Харрисоном.

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"Она сильно переживала за Меган и радуется, что ее дочь ставит свое психическое здоровье на первое место", – рассказал изданию инсайдер.

Оказывается, что после рождения первенца у герцогини были проблемы, которые со временем только усугублялись. Меган "была несчастной в Великобритании", плохо спала и у нее начались панические атаки относительно своего будущего.

Ранее мы также писали, что принцы Гарри и Уильям сделали официальное заявление.

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