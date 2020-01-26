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Раскроет королевские тайны? Меган Маркл может стать гостьей популярного ТВ-шоу

Герцогиня готова к публичному разговору

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Меган Маркл, чьи детские фото недавно были обнародованы в сети, может раскрыть все тайны Букингемского дворца. Дело в том, что герцогиня Сассекская планирует дать интервью популярной телеведущей Эллен Дедженерес, с которой давно находится в дружеских отношениях. по крайней мере, так считают таблоиды.

Смотрите в сюжете, каких привилегий лишились Меган Маркл и принц Гарри:

После того, как Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий, вызвав тем самым небывалый резонанс в обществе, они открыто смогут давать интервью и высказываться на любую тему, в частности, об отношениях в монаршей семье.

Журналисты прогнозируют интервью Меган на шоу Эллен Дедженерес, в студии которой побывало уже много знаменитостей. Дело в том, что телеведущая стала подругой Меган после того, как они познакомились в приюте для собак. Тогда Эллен уговорила герцогиню взять домой пса по кличке Богарт. Именно после этой встречи между Элен и Меган завязались доверительные отношения.

"Эллен и Меган уже обсуждали будущее интервью. Они давно знают друг друга и стали близкими. Меган говорит, что Эллен понимает ее боль и страдания. Она чувствует, что они являются родственными душами", – передает слова инсайдера издание Daily Mail.

Кроме того, не днях у Эллен Дедженерес спросили, хотела бы ведущая ток-шоу, чтобы Меган появилась в ее студии и дала на интервью, она ответила: "Конечно, я так взволнована".

Меган еще не давала интервью после того, как они с Гарри приняли решение отойти от королевских обязанностей.

Недавно мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри вновь оказались в центре скандала.

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