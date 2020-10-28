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Рассказ Ким Кардашьян о своем дне рождения стал мемом в Twitter. Это надо видеть!

Сегодня, 18:02

В Twitter звезду засыпали ответами на ее пост

Ким Кардашьян отметила 40-летие еще неделю назад, а разговоры о ее шумной вечеринке в честь дня рождения не утихают до сих пор!

В СМИ уже давно ходили слухи, что Ким вывезла всю семью на частный остров среди океана, где и отметила юбилей. Теперь она решила показать парочку кадров, рассказав, как все было. Но, что-то пошло не так, и Twitter просто "взорвался" мемами в ответ на публикацию Ким.

Вот, что написала Ким: "После двух недель многократных проверок состояния здоровья и просьбы всех придерживаться правил карантина, я удивила своих близких поездкой на частный остров, где мы могли притвориться, что все в порядке, хотя бы на короткое время".

Скриншот: Twitter

И тут понеслась: текст люди оставили тот же, а вот картинки под него придумали очень забавные. Тут же некоторым вспомнился сериал "Остаться в живых" про выживших после крушения самолета на острове, а также еще масса фильмов и сериалов, включая "Пиратов Карибского моря", "Остров доктора Моро", "Изгой" с Томом Хэнксом и другие.

Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter
Скриншот: Twitter

Напомним, Ким Кардашьян показала, как надо выглядеть в 40 лет в бикини.

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