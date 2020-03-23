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"Расскажу сама": Слава Каминская заговорила о пластических операциях

Недавно певица сделала липосакцию

Валерия Ильченко
Сегодня, 16:00

Популярная украинская певица, участница группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая прокомментировала слухи о романе с Павлом Вишняковым, откровенно заговорила о пластических операциях. Кроме того, звезда призналась, что совсем недавно сделала липосакцию.

На своей странице в Instagram Слава Каминская заявила, что решила рассказать о хирургических вмешательствах, дабы минимизировать распространение ложной информации. По словам артистки, липосакцию она сделала, чтобы "избавиться от жира в труднодоступных местах". А вот корректировать грудь и нос Слава пока не собирается.

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

"Мои пластические операции. Расскажу сама, пока вы там не придумали свою альтернативную правду. Хотя... поздно! Я ни в коем случае не пропагандирую, просто делюсь инфой. Как стало известно из достоверных источников, некоторый жир извлечь из тела при помощи спортзала (при определенном, комфортном мне весе) НЕВОЗМОЖНО! Поэтому, моими Чипом и Дейлом (и даже Гаечкой) стала липосакция. Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах [...] Доктор нашла жиру более полезное применение: вернула его в меня обратно, только в то место, где его как раз не хватало. Кажется, это называется "липофилинг". Но важно знать: это не волшебная таблетка, которая сделает тело красивым навсегда. Без ПП и тренировок эффекта хватит на пару месяцев. Поэтому, тренировки расписаны на два месяца вперед, и отговорок больше не осталось. Кроме карантина, конечно. Сис*ки "донашиваю старые"))) Впрочем, как и нос! Новых имплантатов не намечается) Меня все устраивает, даже более чем, вот уже 13 лет!", – написала артистка.

Подробнее о признании Славы Каминской смотрите в сюжете:

Ранее мы также писали, что Слава Каминская показала себя на операционном столе.

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