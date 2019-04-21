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Расстояние не помеха: Олег Винник проголосовал за президента Украины в другой стране

Олег Винник поделился снимком с избирательного участка в Берлине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Олег Винник
Олег Винник
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский певец Олег Винник, который прокомментировал слухи о своей ориентации, не остался равнодушным к выборам президента 2019 и поддержал своего кандидата голосом. Артист опубликовал в Instagram фото с избирательного участка, который, как оказалось, находится не в Украине. Подробности узнайте далее в материале.

Так, на своей странице в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, находящийся в Берлине, сообщил, что встретил в Олега Винника. "Приємний сюрприз на виборчій дільниці у Берліні – щойно проголосував зірковий співак Олег Винник!", – написал он.

Позже сам Винник опубликовал фото с бюллетенем в своем Instagram. "Свій громадянський обов'язок перед країною виконав. Бажаю нам злагоди та миру. Вірю у світле майбутнє України", – написал певец.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Подписчики звезды поинтересовались в комментариях, за кого Олег отдал свой голос, а также выразили надежду на то, что в будущем певец сам будет баллотироваться в президенты. "Якби ви пішли в президенти, то б я за вас голосувала", "Якби нам в президенти Олега Винника!", "Хотілося б, що б наступного разу ми йшли голосувати за Олега Винника!!! Він зможе підняти Україну з колін!", – пишут фанаты Винника.

Напомним, что ранее певец Олег Винник представил клип на песню "Пчела Майя". В новой видеоработе режиссер Елена Винярская и продюсер Александр Горбенко органично сочетали несколько всемирно известных киноисторий в одну, представив собственный занимательный сюжет.

Смотрите клип Олег Винник - Пчела Майя: 

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