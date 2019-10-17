Райан Рейнольдс подтвердил рождение третьего ребенка: трогательное фото

Супруга актера Блейк Лайвли родила девочку

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли Фото: Getty Images

Голливудская пара Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями в третий раз. Информация об этом появилась еще две недели назад, однако звездные супруги никак не комментировали новость. Более того, как сообщали СМИ, Блейк Лайвли родила еще в августе, однако пара решила на афишировать появление ребенка на свет. А недавно Райан Рейнольдс поделился фото с третьим ребенком.

Дочь Кейт Миддлтон рассказала, что ее мама беременна. Детали в сюжете:

Так, на своей странице в Twitter актер опубликовал снимок, на котором позирует с женой Блейк Лайвли и новорожденной дочерью.

"Я хочу, чтобы у моих дочерей была такая же природная игровая площадка, на которой вырос я", – написал Райан Рейнольдс и дал понять, что у них с Блейк Лайвли родилась еще одна девочка.

Напомним, что Райан и Блейк, кроме новорожденной малышки, воспитывают дочерей Джеймс и Инес. Пара в браке с 2012 года.

Отметим, о том, что одна из самых ярких парочек Голливуда – 31-летняя Блейк Лайвли, звезда сериала "Сплетница", и 42-летний Райан Рейнольдс, звезда фильмов о "Дэдпуле", в третий раз станут родителями, стало известно в начале мая. Супруги появились на красной дорожке, и публика не могла не заметить округлившийся животик Блейк.

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