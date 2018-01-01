Райан Рейнольдс страдает от панических атак
Перед интервью или выходом в свет Райана нередко тошнит
Актер Райан Рейнольдс дал откровенное интервью изданию The New York Times, в котором признался, что на самом деле он не всегда такой веселый, каким кажется на публике.
Как оказалось, актер страдает тревожным расстройством, на почве которого у него часто возникают панические атаки. К примеру, перед интервью или выходом в свет Райана нередко тошнит.
Актер заявил, что страдает этим заболеванием уже очень давно и уверен, что причина появления болезни кроется в его детстве, когда отец полицейский постоянно повышал дома голос и создавал стрессовую обстановку. Именно с помощью юмора Райан и пытался избавиться от своих переживаний.
Ранее Райан Рейнольдс появился на обложке свежего номера журнала Men's Health, в котором с иронией рассказал о семейной жизни с Блейк Лайвли.
Также Райан Рейнольдс, который счастлив в браке с Блейк Лайвли четыре года, рассказал о поворотном моменте в начале их отношений.
Как худеет Настя Каменских – смотрите видео