Что в райдере Насти Каменских: эксклюзивные подробности

В рамках репортажа "Работа со звездой: что остается за кадром" команда NK рассказала, что держат для певицы в заначках

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая похвасталась фигурой в бикини на итальянском курорте, упорно старается поддерживать свое тело в хорошей физической форме и тщательно следить за питанием. О том, как Насте удается соблюдать режим в питании, а также что входит в ее райдер, эксклюзивно для "Сегодня" рассказала команда NK-team.

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап отдыхают в компании звездных друзей:

По словам помощниц певицы, при таком напряженном графике, как, например, 12-часовые съемки в павильоне, команда NK внимательно следит за тем, чтобы Настя Каменских вовремя поела: "Это наша обязанность — следить за графиком съемок. Но иногда мы просим продюсеров шоу сделать короткий перерыв, чтобы Настя быстро перекусила".

Как оказалось, вне съемок и гастролей Настя Каменских обычно сама собирает судочки с едой, а не питается в ресторанах. В основном, она предпочитает гречку, курицу, рыбу и овощи. В райдере у артистки также нет особых излишеств. Разве что – кофе определенной марки, авокадо и кокосовое молоко вместо коровьего.

"А еще у нас с собой всегда имеется "заначка" в виде орешков. Самые любимые у Насти — миндаль", — говорят ее помощницы.

Напомним, ранее команда Насти Каменских рассказала, какая NK в работе, как она покоряет вершины шоу-бизнеса, а главное — кто стоит за ее успехом.

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