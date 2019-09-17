Разин о болезни Заворотнюк: "Мы, может быть, не только Анастасию потеряем"

Продюсер "Ласкового мая" заявил, что проконсультировался с лучшими врачами

У Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

У популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака мозга. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в коме, и врачи уже приняли решение прекратить лечение артистки.

Публика активно обсуждает причины развития онкологии у Анастасии Заворотнюк. Специалисты уже ответили на вопрос, могла ли процедура ЭКО, беременность и омоложение стволовыми клетками спровоцировать появление опухоли мозга.

Тем временем российский продюсер Андрей Разин, который одним из первых подтвердил болезнь Анастасии Заворотнюк, сделал громкое заявление относительно причины развития опухоли мозга у актрисы на своей странице в Instagram. Так, по его словам, всему виной – омоложение стволовыми клетками.

Анастасия Заворотнюк больна раком Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

"Стволовые клетки продвигала Любовь Полищук, но в 2006 году мы работали с Анастасией Заворотнюк на одном мероприятии заказном, и мы сидели с ней разговаривали, и она говорит: "Ты знаешь, это омоложение, это вторая молодость, Андрей, подумай, это все-таки надо, процедуры какие-то там, вливание в стволовые клетки. И тогда я запомнил, потому что многие артисты на это присели. Я не буду говорить за Жанну Фриске, я не буду говорить за других наших актрис, но череда этих смертей – она меня насторожила", – говорит Разин.

Андрей Разин также заявил, что связался с врачом, который находится рядом с Анастасией Заворотнюк. Является ли он ее лечащим врачом – неизвестно.

Андрей Разин Фото: YouTube

"У меня книга Российской академии наук, это все профессора, доктора наук, и я со всеми созвонился. И когда я узнал от врача, которого я близко знаю, где сейчас Анастасия находится, он сказал: "Ну, подозрения есть на то, что именно разрушает, и быстро разрушает мозг, то, что мы называем стволовыми клетками", – сообщил продюсер.

По мнению Разина, воздействие стволовых клеток на человеческий организм пока не изучено.

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"Никто не может сказать и никто не изучал даже, что происходит с людьми, которые принимали эти стволовые клетки. Мы, может быть, не только Анастасию потеряем, мы потеряем, может быть, еще многих звезд. Потому что степень выражения их заболевания, она может через полгода, через два года, через три, через 10, 15 лет идти", – заявил он.

Врача, который в рамках программы "Пусть говорят" сообщил, что стволовые клетки не могут вызвать развитие опухоли, Разин назвал "проплаченным", само шоу – "помойкой", а Первому каналу пригрозил судом. "Дорогие мои, слушайте только меня", – заключил Разин.

Заявление Андрея Разина о причине болезни Анастасии Заворотнюк:

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Ранее мы также рассказали, что происходит с Анастасией Заворотнюк сейчас.

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