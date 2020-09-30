"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

Артистка также рассказала, какие праздники она обязательно отмечает вместе с родителями

Певица Тина Кароль не часто встречается с родственниками. О поводах для семейных застолий рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина". Артистка откровенно призналась, почему она наведывается к родным только по большим праздникам.

Когда-то будущая знаменитость жила в Ивано-Франковске и с детства мечтала выступать на сцене. Став одной из самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса, Тина Кароль перевезла семью в Киев.

"Мы не так часто собираемся вместе. У нас уже разное мировоззрение. Но традиции нужно беречь. Для нас традиция – это Рождество, Пасха и мамин день рождения. Папа свой день рождения любит праздновать на работе", – поделилась Тина.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль призналась, что ей хорошо наедине и с самой собой. Что касается дружбы, то певица хорошо относится к коллегам.

"Я дружу со всеми, кто хочет дружить со мной. Но дружба в моем понимании проверяется временем. Когда я остаюсь одна, то размышляю и устраиваю какие-то личные апгрейды в разных вопросах. А также наверстываю то, что еще не понимаю или потеряла. И поэтому мне нескучно, будь я с друзьями или наедине с собой", – призналась Кароль.

Напомним, Тина Кароль рассказала о мужчине, с которым готова завязать серьезные отношения. Также Кароль рассказала, как держит себя в форме.

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