Разорванный пуховик и ссадины: с Русланой Писанкой произошел неприятный инцидент на вокзале

Украинскую артистку пытались ограбить ромы

Руслана Писанка Фото: Facebook

С известной актрисой и телеведущей Русланой Писанкой на Центральном железнодорожном вокзале Киева произошел неприятный инцидент – актрису едва не ограбили ромы.

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Как рассказала Писанка на своей странице в Facebook, рано утром она едва не стала жертвой ограбления. Более того, из-за испуга, что ее преследуют пятеро людей, артистка потеряла равновесие и упала на асфальт, получив травмы. Злоумышленники даже успели открыть на ходу ее рюкзак, но ограбить звезду им так и не удалось.

"Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. Зализываю раны. Будьте бдительны...", – написала Руслана Писанка.

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