Разрез впечатляет: эффектное платье Ани Лорак на "Новой волне"

Певица Ани Лорак пришла на музыкальный конкурс в длинном черном платье с разрезом

Ани Лорак на "Новой волне". Фото: instagram/anilorak

Ани Лорак, которая сейчас переживает нелегкий этап в отношениях со своим мужем Маратом, выложила в Instagram снимок с песенного конкурса "Новая волна", проходящего в российском городе Сочи.

Напомним, Лорак в этом году вошла в состав жюри "Волны", и теперь ежедневно выходит на сцену в новых нарядах. При этом зачастую все ее платья вызывают некоторое недоумение у фанатов, поскольку сидят на певице просто ужасно, как, например, наряд цвета фуксия, напрочь лишивший звезду фигуры и увеличивший плечи.

Ани Лорак и Филипп Киркоров Фото: instagram/anilorak

Однако последнее фото в соцсети вызывает надежду на то, что вкус у Ани Лорак потерян не окончательно. На нем звезда запечатлена в элегантном черном платье со шлейфом и высоким разрезом. Образ дополнен черными босоножками на высоком каблуке, длинными мерцающими серьгами и ретро-прической, уложенной волнами.

Ани Лорак Фото: instagram/anilorak

Напомним, тем временем стало известно, сколько Ани Лорак будет платить за обучение дочери. Кроме того, мы сообщали, что муж Ани Лорак публично попросил прощения и показал семейное фото.