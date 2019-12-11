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"Разве это плохо?": Регина Тодоренко прокомментировала получение награды в России

Ведущая высказалась касательно своей гражданской позиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:29
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая расплакалась во время интервью, стала победителем российской телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий утренней программы". Многих поклонников удивил тот факт, что украинская ведущая получает награду в стране, с которой воюет Украина.

Смотрите также откровенное интервью Регины Тодоренко:

По словам самой артистки, она не видит в этом ничего плохого. Более того, своим примером она показывает, что не нужно враждовать, а наоборот – объединяться.

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"Разве плохо, что я получаю премии и в России, и в Украине? Это, наверное, говорит о том, что люди готовы идти на контакт, на переговоры. Если бы мои слова смогли как-то изменить положение вещей между двумя странами, я бы с удовольствием вышла и сказала... А так, это будет какой-то пшик в никуда... Дай Бог, чтобы в сердцах людей изменилось что-то и они поняли, вопрос можно решить мирно... Все можно решить словами, договорами и переговорами, но никак не войной, без потерь!" – рассказала артистка в интервью с Ксенией Собчак.

Напомним, что недавно Регина Тодоренко показала постельные кадры с Владом Топаловым.

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