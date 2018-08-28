Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта – появились новые подробности

Актриса решила сменить адвоката

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty

Бракоразводный процесс и борьба за опеку над детьми знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта длятся уже более двух лет. И хоть ранее мы сообщали, что адвокат Анджелины – Лаура Вассер отказывается работать с актрисой, а представитель актрисы опровергла эту информацию, теперь же стало известно, что Вассер и Джоли все-таки прекратили сотрудничество, передает People.

По словам источника из окружения актрисы, Джоли "по-прежнему сосредоточена на исцелении своей семьи" и решила начать сотрудничать с новым адвокатом.

"Анджелина решила сменить адвоката. Она выбрала Саманту Блей Дежан, поскольку у нее имеется большой опыт в сфере защиты прав детей", – рассказала People Минди Нюби, пресс-секретарь Джоли. "Анджелина благодарит Лауру за сотрудничество и передачу дела в течение прошедших нескольких недель. Сейчас дело об опеке полностью перешло под контроль Саманты", – объяснила Минди.

Напомним, Анджелина Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016 года после двух лет официального брака. У супругов шестеро детей: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы – Нокс и Вивьен.