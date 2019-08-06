Развод Глюкозы: что на самом деле произошло в звездном семействе

Певица появилась на фестивале без обручального кольца

Новость о том, что 33-летняя российская певица Глюкоза разводится с 46-летним мужем Александром Чистяковым, появился в СМИ еще несколько недель назад. Певица перестала публиковать в социальных сетях общие фото с супругом, а также сменила название аккаунта в Instagram, убрав фамилию мужа и не поздравила публично Александра с годовщиной свадьбы, как делала это несколько лет подряд.

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А во время последнего концерта на пальце певицы поклонники не увидели обручального кольца. Неужели действительно звезда развелась с мужем, с которым была в браке 13 лет и родила двоих дочек?! Что произошло? И кто сейчас утешает артистку?

3 Авг 2018 в 7:47 PDT INSTAGRAM (@glukozamusic)

Будучи молодой артисткой, Наталья не думала о серьезных отношениях, но все изменили знакомство с Ксенией Собчак и один счастливый случай. В 2005-м году певица летела на гастроли в Чечню. Рейс был очень рано, поэтому звезда сразу уснула в кресле, правда – в чужом. Его владельцем оказался организатор концертов и бизнесмен Александр Чистяков. Мужчину совсем не разозлило то, что юная девушка уснула на его месте, а когда певица проснулась, их познакомила Ксения Собчак, которая летела этим же рейсом.

"Как человек воспитанный, Саша не стал меня выгонять. Мы вместе вспомнили сказку про "Машу и Медведя", посмеялись. Я очень благодарна Ксюше, она как настоящая подруга, не присвоила мужчину не себе, а поделилась", – вспоминает тот день Глюкоза.

Их первое свидание было в Париже и после нескольких месяцев отношений артистка поняла, что влюбилась. 13 лет разницы в возрасте совсем ее не беспокоили и она первой предложила пожениться: "Женись, все равно лучше меня не найдешь".

14 Фев 2018 в 5:54 PST INSTAGRAM (@glukozamusic)

Чтобы ее супруг не нашел другую, Наталья старалась быть лучшей во всем – идеальная внешность, подкаченное тело и откровенные фото в социальных сетях, даже увеличила грудь. Но несколько лет назад Глюкоза в одном из интервью призналась, что приняла решение развестись, но так и не сделала этого по сей день.

"У нас отношения какими-то волнами – хуже, потом лучше. Главное выдержать и не сдаться в сложный момент", – говорила тогда певица.

Но этим летом снова появились слухи о их расставании. На одном из фестивалей Глюкоза вышла на сцену без обручального кольца. Более того, певица откровенно флиртовала с Максимом Барских, а ее мужа видели в этот период в ресторане с симпатичной брюнеткой. Пока это только слухи и супруги никак не комментируют их, поэтому остается только догадываться, что же происходит в звездном семействе.

29 Июл 2019 в 9:30 PDT INSTAGRAM (@glukozamusic)

Тем временем в жизни одной из подруг Глюкозы – Ксении Собчак – счастливые изменения. После развода с Максимом Виторганом ведущая собирается замуж за режиссера Константина Богомолова.

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