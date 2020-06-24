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Разыграли всех: развод Кристины Асмус и Гарика Харламова оказался заданием для шоу

Сегодня, 18:33

Заявление о расставании артистов было частью задания

Известная российская актриса Кристина Асмус на днях удивила поклонников неожиданной новостью – после 8 лет брака она разводится со звездой Comedy Club Гариком Харламовым. Асмус подчеркнула, что расстаются они на позитивной ноте и с глубоким уважением друг к другу.

На странице Гарика также был опубликован пост с похожим текстом, но все это оказалось розыгрышем. По информации Telegram-канала "Только никому", звездные супруги выполняли задание-наказание в шоу Comment Out, выпуск которого выйдет на YouTube в начале июля.

По словам ведущего Владимира Маркони, посты про расставание были частью шоу. Пока сами артисты ничего не комментируют, но на странице в Instagram Асмус не сдерживает своих эмоций. А все потому, что ее смешат домыслы комментаторов и поклонников.

Более подробно о разводах российских звезд смотрите в сюжете:

"Было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова – "хайп, бумеранг, Янковский, предсказуемо, была с ним только из-за денег, сделайте ДНК-тест на отцовство". Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования. Все-то вы знаете и все-то вы видите. Кто какой на самом деле, в чем причина и кто из нас именно подал на развод. Не буду отбирать у вас микрофон. Занимайтесь творчеством, комменты открыты", – написала Кристина.

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Тем временем в российской прессе появилась уже информация о разделе имущества между супругами – Кристина останется жить с дочерью в особняке, а Гарик – в московской квартире.

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